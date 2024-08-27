Путин и Моди обсудили реализацию договоренностей в торгово-экономической сфере

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсудили вопросы реализации договоренностей стран в торгово-экономической сфере. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили вопросы практической реализации договорённостей в торгово-экономической сфере, которых они достигли по итогам поездки индийского лидера в Москву в июле.

«Уровнем взаимодействия двух стран в БРИКС выражено удовлетворение. Моди подтвердил свою готовность принять участие в проводимом в октябре 2024 года под российским председательством саммите объединения в Казани. Стороны условились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях», — заявили в Кремле.

Путин со своей стороны также дал принципиальную оценку деструктивной линии властей Украины и их западных покровителей, изложив в отношении путей разрешения конфликта ключевые российские подходы.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о позитивной роли Индии в прекращении конфликта на Украине.