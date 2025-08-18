Путин поговорил по телефону с главой ЮАР Рамафозой

Президент России Владимир Путин и глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза поговорили по телефону. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Российский лидер рассказал про основные итоги переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

«Сирил Рамафоза выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса», — заявили в министерстве.

Также стороны подтвердили обоюдный настрой на будущее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства. Страны намерены тесно взаимодействовать на международных площадках.

Переговоры Путина и Трампа прошли Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. После завершения лидеры подвели итоги на короткой пресс-конференции. Главы государств не ответили на вопросы журналистов, российский президент говорил восемь минут, а его американский коллега уложился в четыре.