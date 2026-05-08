Путин и Лукашенко встретились в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимира Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле. Об этом сообщили на официальном сайте российского лидера.

Лукашенко прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, лидеры в ходе переговоров в Кремле планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, геополитическую ситуацию и другие вопросы.

«Белоруссия — одна из наиболее пострадавших во время войны республик бывшего Советского Союза. Символично, что глава Белорусского государства сегодня вместе с нами здесь и завтра вместе с нами будете [принимать участие] в торжественных мероприятиях на Красной площади», — заявил российский лидер, приветствуя коллегу.

Белорусский лидер посетит 9 мая Парад Победы в Москве. Лукашенко по приглашению президента России вместе с другими зарубежными гостями примет участие в торжествах на Красной площади. После возвращения в Минск он примет участие в мероприятиях, проходящих в белорусской столице.