Путин и Лукашенко вместе проведут мероприятие на высшем уровне

В четверг, 21 мая, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут совместное мероприятие. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

Он подчеркнул, что день у главы государства обещает быть насыщенным.

«У нас состоится совместное российско-белорусское мероприятие на высшем уровне совсем скоро», — сказал Песков, не приведя подробности.

Пресс-секретарь президента пообещал, что дополнительно проинформирует о мероприятии позже.

Вчера Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он в том числе поднял украинский вопрос.