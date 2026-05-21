Путин и Си Цзиньпин на встрече затронули тему Украины

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин затрагивали тему Украины на переговорах. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

При этом Песков отметил, что план по урегулированию, предложенный Китаем еще в 2023 году, лидеры не обсуждали.

«Нет, этот план не обсуждался», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее газета Financial Times опубликовала материал, в котором сообщала, что Си Цзиньпин якобы на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Путин может пожалеть о решении начать спецоперацию на Украине. Информацию опровергли как официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, так и сам Трамп.