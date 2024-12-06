Путин и Лукашенко подпишут договор о гарантиях безопасности 6 декабря

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря подпишут договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом российский лидер заявил на заседании Высшего госсовета в Минске.

По словам Путина, соглашение определит взаимные обязательства союзников по защите независимости и конституционного строя обоих государств.

«Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Белоруссии на территории Республики Беларусь», — подчеркнул глава государства.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Россия и Белоруссия выступают за равную безопасность для всех в отличие, например, от Украины, стремящейся обезопасить себя за счет других государств.