Путин и Лукашенко обсудили важную встречу в Москве

Президенты России и Белоруссии обсудили подготовку к Высшему госсовету

Вечером в воскресенье, 8 февраля, президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. О деталях беседы сообщил близкий к минским властям телеграм-канал «Пул Первого» .

Основным вопросом звонка стала подготовка к масштабному заседанию Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

Лидеры двух стран обсудили повестку и сроки проведения мероприятия. Заседание, как ранее сообщали в Минске, запланировано на 25 февраля, оно пройдет в российской столице.

Предполагается, что на встрече стороны примут важный пакет документов, включая план интеграции на новый трехлетний период (2027–2029 годы). Также в центре внимания окажется декрет о развитии трансграничного железнодорожного сообщения между регионами двух стран.

Помимо подготовки к саммиту, Лукашенко и Путин затронули текущие вопросы двусторонних отношений. Особый акцент стороны сделали на реализации совместных проектов, которые должны укрепить технологический суверенитет союза.

Президенты также обменялись мнениями по международной повестке и обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.

В конце января российский МИД рассказывал о совместных оборонных проектах России и Белоруссии.