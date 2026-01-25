В МИД рассказали о совместных оборонных проектах России и Белоруссии
МИД: Россия и Белоруссия уделяют особое внимание обороне
Россия и Белоруссия вынуждены уделять особое внимание вопросам совместного обеспечения обороны из-за внешних угроз безопасности Союзного государства. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Принимая во внимание внешние угрозы безопасности Союзному государству, Россия и Белоруссия вынуждены уделять повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны», — подчеркнул он.
Несколько дней назад белорусский лидер Александр Лукашенко начал проверку готовности Вооруженных сил республики. Глава государства решил посмотреть на объективную картину и реальное состояние армии и оценить действия военных.