Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга | 360°

26 апреля 2024, 18:22
Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга
Беглов заявил, что Путин поддержал его выдвижение на выборах губернатора
Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова участвовать в предстоящих выборах главы города. Как сообщил «Петербургский дневник», с таким заявлением выступил сам градоначальник.
Он подчеркнул, что президент пожелал успехов и попросил больше работать с жителями.
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«Спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах губернатора Петербурга. Он сказал: „Да, безусловно, я поддерживаю, но это, прежде всего, выбор жителей“», — рассказал Беглов о диалоге с президентом.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут осенью 2024 года и продлятся три дня. Об этом заявил председатель законодательного собрания Александр Бельский.
Он напомнил, что кандидатам на пост главы города для выставления своей кандидатуры необходимо получить не менее 10% голосов депутатов.
В конце марта президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов удивился третьему месту Санкт-Петербурга в туристическом рейтинге.
Город обошли занявшие первое место Москва и Московская область, а также Краснодарский край. Губернатор Санкт-Петербурга Беглов пообещал исправить ситуацию к следующему году.
Санкт-Петербург
Владимир Путин
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