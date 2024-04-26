Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга | 360°

Власть 26 апреля 2024, 18:22 Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга Беглов заявил, что Путин поддержал его выдвижение на выборах губернатора РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова участвовать в предстоящих выборах главы города. Как сообщил «Петербургский дневник», с таким заявлением выступил сам градоначальник.

Он подчеркнул, что президент пожелал успехов и попросил больше работать с жителями.

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«Спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах губернатора Петербурга. Он сказал: „Да, безусловно, я поддерживаю, но это, прежде всего, выбор жителей“», — рассказал Беглов о диалоге с президентом.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут осенью 2024 года и продлятся три дня. Об этом заявил председатель законодательного собрания Александр Бельский.

Он напомнил, что кандидатам на пост главы города для выставления своей кандидатуры необходимо получить не менее 10% голосов депутатов.

В конце марта президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов удивился третьему месту Санкт-Петербурга в туристическом рейтинге.

Город обошли занявшие первое место Москва и Московская область, а также Краснодарский край. Губернатор Санкт-Петербурга Беглов пообещал исправить ситуацию к следующему году.