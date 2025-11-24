Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор в понедельник

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор в понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как уже ранее анонсировал сам президент Турецкой Республики, запланирован также в начале второй половины дня телефонный разговор президента России и президента Турции», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Также 24 ноября Путин примет с докладом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин активно работает с главами регионов. Вопросы региональной повестки неизменно входят в его ежедневный рабочий график.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Путин до конца года может посетить новые регионы. Он уточнил, что в графике президента поездок нет, но их нельзя исключать.