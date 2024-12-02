Совбез ООН проведет открытое заседание по Сирии

Зампостпреда России при ООН Полянский объявил о заседании Совбеза по Сирии

Атака террористов на северо-западные районы Сирии станет темой срочного открытого заседания Совета Безопасности ООН. Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России в международной организации Дмитрий Полянский.

Он пояснил, что инициаторами заседания выступили Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности, а также представленные там страны Африки.

«Сирийцы запросили срочное открытое заседание Совета Безопасности [ООН] в связи с атакой террористов на северо-запад страны. Мы, китайцы и африканцы этот запрос поддержали», — написал Полянский.

Дипломат добавил, что заседание под председательством США пройдет в ближайший вторник, 3 декабря, в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени).

Группа боевиков атаковала позиции правительственных войск Сирии в конце ноября. В ходе боев террористические группировки взяли под контроль провинции Алеппо и Идлиб.

Армия Сирии при поддержке российских военных нанесла серию ударов по позициям боевиков и отрезала им пути снабжения на занятых территориях. Командование сирийской армии пообещало, что добьется выдворения террористов с занятых территорий.