Путин и члены Совбеза обсудили укрепление сотрудничества по борьбе с терроризмом
Президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«У нас несколько важных вопросов сегодня. Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — сказал глава государства.
Участниками мероприятия стали председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие. Первым с докладом выступил министр иностранных дел.
В этот же день Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество.