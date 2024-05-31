Путин и члены Совбеза обсудили укрепление сотрудничества по борьбе с терроризмом

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«У нас несколько важных вопросов сегодня. Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — сказал глава государства.

Участниками мероприятия стали председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие. Первым с докладом выступил министр иностранных дел.

В этот же день Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество.