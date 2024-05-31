Путин и Токаев обсудили международные темы и торгово-экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров обсудили ряд актуальных тем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь шла о взаимодействии в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах. Стороны обсудили вопросы международной повестки дня.

«Затронуты некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на июль в Астане заседанию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», — отметили в пресс-службе.

Главы государств обменялись мнениями по итогам недавних контактов с лидерами других стран.

В апреле Путин и Токаев обсудили ликвидацию последствий мощного паводка в приграничных регионах России и Казахстана. Стороны отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран.