Путин и Алиев встретились в Кремле в рамках саммита СНГ

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Главы государств встретились в рамках саммита СНГ.

Путин подчеркнул, что все совместные проекты России и Азербайджана носят перспективный характер.

«Много хороших интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Все проекты как двусторонние, так и односторонние перспективные, реальные и живые», — отметил президент.

Он лично пригласил Алиева на саммит БРИКС в Казани 23–24 октября и обратил внимание, что отношения двух государств развиваются позитивно.

«Мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан: <…> 4,3 миллиарда долларов торговый оборот, четыре с лишним миллиарда — наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику», — сказал Путин.

Главной темой переговоров президента с азербайджанским коллегой обозначили вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. На 8 октября у Путина также запланирована отдельная встреча с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.