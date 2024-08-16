Названы даты визита Путина в Азербайджан

Президент России Владимир Путин в ближайшее воскресенье, 18 августа, отправится с государственным визитом в Азербайджан и останется в республике до 19 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Глава государства проведет переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе которых обсудит вопросы дальнейшего развития двух стран в области стратегического партнерства и союзничества, а также международные и региональные проблемы.

По итогам встречи президенты России и Азербайджана примут совместное заявление. Кроме того, ожидается подписания межправительственных и других двусторонних документов.

В последний раз Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев встречались в Астане в преддверии саммита ШОС в начале июля. Одной из тем переговоров стало строительство трассы «Север — Юг», а также торговое сотрудничество двух стран.