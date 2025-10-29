Путин и Алиев обсудили задержанных в Азербайджане россиян

Песков: Путин и Алиев обсуждали тему с арестом россиян в Баку

Президент России Владимир Путин во время встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым поднимал тему с арестом россиян, задержанных в Баку по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС .

«Сейчас идет кропотливая работа, и президент поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне „, — сказал представитель Кремля.

По его словам, работа по этим случаям продолжается профильных уровнях.

В июле суд в Баку арестовал нескольких россиян на четыре месяца по предполагаемым делам транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. Накануне их арест продлили еще на три месяца.

Девятого октября в Душанбе прошли первые официальные переговоры Путина и Алиева после периода охлаждения в отношениях между странами. Лидеры договорились о восстановлении сотрудничества и также обсудили ход расследования катастрофы самолета AZAL в Казахстане в декабре 2024 года.