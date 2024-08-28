Путин и Алиев назвали успешными итоги визита президента России в Азербайджан

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Как сообщила пресс-служба Кремля , политики выразили удовлетворение итогами недавнего государственного визита российского лидера в Баку.

Лидеры двух стран отметили, что реализация договоренностей поможет развить российско-азербайджанские отношения союзничества и партнерства.

Речь также шла о ситуации в Закавказье, включая делимитацию и демаркацию границы, разблокирование дорог между государствами.

В Кремле отметили, что Россия продолжит оказывать содействие в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«В этой связи с российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать все возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Государственный визит Владимира Путина в Баку состоялся 18–19 августа. По его итогам лидеры подписали три соглашения о сотрудничестве, в том числе в сфере пищевой безопасности и здравоохранения.