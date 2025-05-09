Путин гарантировал Вучичу продолжение поставок газа в Сербию

Россия останется гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая основную долю потребностей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем.

Глава государства подчеркнул, что «Газпром» продолжил поставки энергоносителя и даже добавил необходимые объемы по запросу Белграда.

«Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика. Мы знаем об этом хорошо. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии», — привело заявление Путина РИА «Новости».

Он напомнил, что основные поставки идут через трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.

Александр Вучич подтвердил, что вопрос снабжения Сербии российским газом является жизненно важным для страны. Он добавил, что энергоноситель поступает в рамках долгосрочного контракта по хорошим условиям.

«Мы надеемся, что для нас будет можно сохранить эти условия и, если я это могу сказать, даже улучшить», — заявил президент Сербии.

Продолжение поставок газа президент России Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич обсуждали в начале марта в ходе телефонных переговоров из-за истечения срока контракта и введения США санкций против предприятия «Нефтяная индустрия Сербии».

По словам Вучича, беседа стала содержательной, но решение ряда вопросов требовало работы межправительственных комиссий.