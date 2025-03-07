Путин обсудил с Вучичем продление договора о поставках газа

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о продлении договора о поставках газа. Телефонный разговор между главами двух государств состоялся 7 марта, сообщило РИА «Новости» .

«Мы говорили об всем, что для нас имеет исключительное значение, то есть от сотрудничества с РЖД, но прежде всего о том, как до 31 мая заключить договор о газоснабжении и о том, как решить вопрос „Нефтяной индустрии Сербии“, учитывая американские санкции в отношении этого предприятия», — сообщил президент Сербии.

По словам Вучича, беседа с Путиным была приятной и содержательной. По его словам, они обсудили вопросы политического и экономического сотрудничества, а также необходимость дальнейшей работы межправительственных комиссий для улучшения нашего торгового оборота.

Сербия получает российский газ через газотранспортную систему Болгарии из газопровода «Турецкий поток». Основным поставщиком является компания «Газпром».

В этом отопительном сезоне стороны договорились о поставках по формуле 6 + 2 + 3 миллиона кубометров газа в сутки. По оценке властей Сербии, это «наиболее благоприятная цена с учетом нефтяной формулы».

В середине января новые американские санкции против России затронули Сербию. В Соединенных Штатах тогда не скрывали, что их главный мотив — оттереть россиян, чтобы европейцы втридорога покупали энергоносители из-за океана.