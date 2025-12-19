Путин допустил отмену отработки для выпускников медвузов

Обязательные отработки для выпускников медицинских вузов в будущем обязательно отменят. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Так он прокомментировал обращение студентки из Кемерова, заявившей, что из-за переезда в другой город для обязательной практики она не может выйти замуж и родить ребенка.

Глава государства напомнил, что сейчас выпускники бюджетной ординатуры после получения диплома действительно должны отработать определенный срок по своей специальности в больницах, где действует система ОМС.

«Обязательного распределения в конкретный город для выпускников медицинских вузов не будет. Но вопрос о работе по специальности пока останется», — заявил Путин.

Президент напомнил, что в советское время выпускников отправляли в любые области. Такой практики сейчас нет.

«Те решения, которые приняты, они носят такой мягкий, почти рекомендательных характер. Но, наверное, будет лучше, если мы подойдем к ситуации, когда и этого будет не нужно делать», — допустил Путин.

Он добавил, что ни получение образования, ни начало карьеры не должны становиться причинами для откладывания брака и рождения детей.

В ходе своего выступления на «Итогах года» президент России Владимир Путин заявил, что меры поддержки семей с детьми необходимо расширить и совершенствовать на всех уровнях.

Глава государства попросил правительство проработать меры, чтобы при повышении зарплат родителей для них сохранялись выплаты для сохранения уровня общего дохода.