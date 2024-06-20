Путин допустил изменения в ядерной доктрине России

Путин: РФ может изменить ядерную доктрину на фоне обсуждений о применении ЯО

В России могут внести изменения в ядерную доктрину страны. Президент Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам и КНДР.

Глава государства пояснил, что такая вероятность существует с учетом обсуждений возможности понижения порога применения ядерного оружия.

«Мы и сейчас думаем о том, что и как в ядерной доктрине, в стратегии можно было бы поменять. <…> Это связано с тем, что появляются новые — во всяком случае, мы знаем, что вероятный противник над эти работает, — элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», — подчеркнул Путин.

Он пояснил, что в том числе имеет в виду разработку ядерных устройств сверхмалой мощности. На Западе, добавил президент, обсуждают идеи о возможности применения таких средств поражения — якобы в этом нет ничего страшного.

«Страшного, может быть, и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. И обращаем», — сказал Путин.

Он также обратил внимание, что превентивный удар России пока не нужен.

«Потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен», — заключил глава государства.