Поведение стран Запада на фоне российской спецоперации указало на необходимость уточнения некоторых параметров ядерной доктрины РФ. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его процитировало РИА «Новости».

«Анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показал, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине», — пояснил он.

Рябкова также указал на опыт, «в том числе полученный в ходе СВО», который стал доказательством своевременности перемен в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Сейчас нет никаких временных рамок по работе с изменением ядерной доктрины, добавил замглавы МИД РФ.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов напомнил, что западные страны в одностороннем режиме пытаются отменить доктрину ядерного сдерживания. Он назвал ловушкой заявления ряда лидеров европейских стран.