Путин до инаугурации встретится с правительством | 360°

05 мая 2024, 14:49
Путин до инаугурации встретится с правительством
«Россия 1»: Путин до инаугурации 7 мая встретится с членами правительства
Президент Владимир Путин до церемонии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством. Принесение присяги назначено на 7 мая, сообщил телеканал «Россия 1».
«Еще до инаугурации президент проведет заключительную встречу с кабинетом министров», — говорится в программе.
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Российский лидер подведет итоги работы правительства под руководством председателя Михаила Мишустина. После инаугурации президента кабмин уйдет в отставку.
В Москве 8 мая проведут саммит Евразийского экономического союза, Путин встретится с зарубежными коллегами. Затем президент посетит праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В частности, президент Таджикистана Рахмон приедет в столицу на празднование 9 Мая по приглашению российского лидера.
Россия
Владимир Путин
Правительство РФ
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