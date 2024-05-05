Путин до инаугурации встретится с правительством | 360°

Власть 05 мая 2024, 14:49 Путин до инаугурации встретится с правительством «Россия 1»: Путин до инаугурации 7 мая встретится с членами правительства Kremlin Pool/Global Look Press

Читать 360 в

Президент Владимир Путин до церемонии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством. Принесение присяги назначено на 7 мая, сообщил телеканал «Россия 1».

«Еще до инаугурации президент проведет заключительную встречу с кабинетом министров», — говорится в программе.

Реклама

Российский лидер подведет итоги работы правительства под руководством председателя Михаила Мишустина. После инаугурации президента кабмин уйдет в отставку.

В Москве 8 мая проведут саммит Евразийского экономического союза, Путин встретится с зарубежными коллегами. Затем президент посетит праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В частности, президент Таджикистана Рахмон приедет в столицу на празднование 9 Мая по приглашению российского лидера.