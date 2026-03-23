Путин дал совет нефтегазовым компаниям на фоне роста их доходов

Президент России Владимир Путин указал на то, что увеличивающиеся доходы отечественных компаний нефтегазового сектора целесообразно использовать для погашения долговой нагрузки перед отечественными банками. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженностей перед отечественными банками», — подчеркнул президент.

По словам Путина, это стало бы «зрелым решением».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны не выживут без российской нефти с учетом надвигающегося топливного кризиса. Он отметил, что сейчас мир стоит на пороге глобального дефицита нефти. Антироссийские действия европейцев кажутся неразумными.