Орбан: Европа не сможет обойтись без российской нефти, это станет очевидно

Без российской нефти Европа не справится с надвигающимся топливным кризисом. Уже через пару недель это станет очевидно всем. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе.

Сейчас мир стоит на пороге глобального дефицита нефти. Действия и стратегия европейцев кажутся неразумными. Орбан подчеркнул, что необходима российская нефть.

«Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в нынешних условиях становится все более серьезной, без возвращения российского топлива. Европа не сможет выжить без этого», — процитировало его РИА «Новости».

По его мнению, даже если сейчас главы стран ЕС это отрицают, скоро, максимум через неделю-две, это станет очевидно всем.

Ранее лидеры ЕС отменили пресс-конференцию с Владимиром Зеленским. Как стало известно, на саммите Венгрию и Словакию не удалось убедить снять вето на выделение Украине 90 миллиардов евро на военные нужды и ввести 20-й пакет санкций против России.