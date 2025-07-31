Путин дал следователям право заморозки счетов фигурантов уголовных дел

Проходящие по уголовным делам россияне по решению следователя или прокурора не смогут снять или перевести деньги с банковских счетов с 1 сентября 2025 года. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов .

Максимальный срок заморозки счетов составит до 10 дней. После истечения этого времени силовики должны либо снять ограничения, либо добиться судебного ареста.

Кроме того, следователи получили право требовать от банков справки по операциям, счетам и вкладам лиц, проходящих по уголовным делам в статусе подозреваемых или обвиняемых.

Операторов связи обязали замораживать внесенные на счет авансом деньги, если их использовали для совершения преступлений.

Эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в комментарии 360.ru заявил, что этот закон в большей степени ориентирован на блокировку счетов телефонных мошенников. Он пояснил, что злоумышленники после обмана россиян прячут украденные деньги, раскидывая их по различным счетам посредников.