Удар по рукам подлецов. Новый закон не даст мошенникам «жонглировать» фининструментами

Новый закон о блокировке средств связи телефонным аферистам станет серьезным средством борьбы с мошенниками. Об этом 360.ru рассказал эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он отметил, что государство уже приняло ряд действий для борьбы с отмыванием денег, а теперь сосредоточилось на предотвращении случаев телефонного мошенничества.

«Если мошенник уже выявлен, и суд определил, что это преступник, то комплексно включаются меры. Это делается, чтобы подлец не мог жонглировать различными финансовыми инструментами, просто прыгая с одного на другой, если какой-то блокировали», — подчеркнул Мясоедов.

Специалист объяснил, что аферисты уводят полученные незаконным путем деньги на посреднические счета, которые находятся в цепочке. В итоге злоумышленники делают так, что средства поступают в другое государство.

Он добавил, что бороться с этим можно благодаря консолидации различных мер. В этом случае блокироваться будут все счета, связанные с мошенником.

«То же самое будет заключаться в ограничении связи. Чтобы преступник не мог, например, продолжать свои действия с телефонного номера, подключая дропперов», — объяснил эксперт.

Если же связь не заблокировать, мошенник продолжит обзванивать потенциальных жертв и будет просить их предоставить деньги наличными через посредников.

Ранее аферисты разработали новую схему для обмана граждан — они начали притворяться сотрудниками мессенджера MAX. Злоумышленники убеждают жертв срочно активировать так называемый «аккаунт безопасности», а затем продиктовать код из СМС.