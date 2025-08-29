За чашкой чая. Назван формат переговоров Путина и Цзиньпина 2 сентября
Ушаков: переговоры Путина и Си в узком составе пройдут 2 сентября
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин 2 сентября в Пекине проведут переговоры в формате «один плюс четыре». Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова привел «Коммерсант».
Вместе с Путиным за стол сядут Ушаков, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, министр обороны Андрей Белоусов и глава МИД Сергей Лавров.
«Потом будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин. Тут уже состав 10-12 человек», — добавил помощник президента.
Перед переговорами с китайским коллегой Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также посетит мероприятия в честь 80-летия Второй мировой войны в Пекине.
Всего в торжестве будут участвовать 26 иностранных лидеров, в том числе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Сербии Александр Вучич.
Визит Путина в КНР продлится рекордные четыре дня