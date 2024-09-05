Путин предложил построить несколько новых кампусов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин предложил построить новые кампусы на Дальнем Востоке. Глава государства выступил с инициативой на пленарном заседании Восточного экономического форума

Речь идет о возведении кампусов в Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Чите. Также глава государства предложил расширить кампус Дальневосточного федерального университета.

«В таких центрах будут созданы все условия для учебы, работы, проживания студентов, откроются площадки для молодежного предпринимательства и бизнес-клубы», — отметил Путин.

По его словам, власти будут развивать университеты в Арктике. В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавится такой же проект в Мурманске.

Пленарное заседание ВЭФ началось во Владивостоке 5 сентября. Помимо Путина, участниками мероприятия стали заместитель председателя Китая Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.