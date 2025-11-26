Путин анонсировал подписание пакета важнейших соглашений с Киргизией

Представители России и Киргизии готовятся подписать крупный пакет документов, заявил президент Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Переговоры прошли в резиденции «Ынтымак Ордо».

«Будет подписан пакет важнейших межправительственных и межведомственных документов в торгово-экономической, образовательной, миграционной и других областях», — сказал глава российского государства.

По словам Путина, стороны согласовали совместное программное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, в котором обозначены ключевые задачи по дальнейшему укреплению сотрудничества.

Путин подчеркнул, что Москва остается ведущим экономическим партнером Бишкека: товарооборот между странами обновил рекорд и в прошлом году вырос до 4,1 миллиарда долларов, увеличившись еще на 17% за первые девять месяцев текущего года. Около 97% взаимных платежей уже осуществляются в национальных валютах, а стороны обсуждают новые схемы расчетов.

Объем российских инвестиций в Киргизию приблизился к двум миллиардам долларов, в республике работают около 1,7 тысячи предприятий с российским участием. Путин связал доверие российских инвесторов с усилиями киргизского руководства и стабильной внутренней ситуацией в стране.

Накануне президент России прибыл в Бишкек с государственным визитом. У трапа его встречал Садыр Жапаров, на летном поле прошла церемония с почетным караулом, фанфарами и этнографической программой. Позже лидеры возложили венки к мемориалу «Вечный огонь» и почтили память павших минутой молчания.