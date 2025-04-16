Путин рассказал о грандиозных планах сотрудничества с КНР в космической сфере

Российская сторона планирует активно сотрудничать с Китаем в сфере космоса. Об этом в ходе общения со студентами МГТУ Баумана заявил президент Владимир Путин.

«У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие, грандиозные», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Россия также рассчитывает сотрудничать со странами, входящими в БРИКС, в том числе с Индией, ЮАР и Бразилией. По его словам, государство продолжает улучшать с ними партнерские отношения.

Ранее российский лидер сравнил основателя SpaceX Илона Маска с советским конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королевым. Он не исключил, что американский предприниматель в будущем добьется грандиозных успехов и осуществит мечты о колонизации Марса.

Путин обратил внимание, что такие заряженные на определенную идею люди, как Королев и Маск, появляются в мире редко.