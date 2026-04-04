Путин 9 Мая встретится с зарубежными гостями

Президент России Владимир Путин 9 Мая встретится с зарубежными политиками на торжествах в честь Дня Победы в Москве. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков изданию Life .

Он подчеркнул, что многие зарубежные политики выразили желание посетить Москву на этот праздник.

«Так что 9 мая пройдет парад, праздничный день, но будут и международные контакты у нашего президента», — анонсировал Ушаков.

В прошлом году Путин высоко оценил решение президента Сербии Александра Вучича приехать в Москву на празднование Дня Победы. Он назвал 9 Мая праздником, объединяющим, ведь солдаты обеих стран вместе сражались против фашизма.