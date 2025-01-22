Путин 23 января проведет совещание с правительством и заседание набсовета АСИ

Президент Владимир Путин 23 января проведет совещание с правительством по вопросу контрольно-надзорной деятельности и заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С докладами на совещании правительства выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко и генеральный прокурор Игорь Краснов, которого президент только что указом переназначил на должность.

С Агентством стратегических инициатив президент планирует рассмотреть продвижение новых проектов до 2030 года.

Ранее глава государства заявил, что результаты работы над национальными проектами будут оценивать не по бумагам, а исходя из жизненных реалий — как принятые меры отразились на жизни простых людей. Вся работа должна быть посвящена конкретному результату, подчеркнул Путин.