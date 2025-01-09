«Не по бумагам»: Путин назвал критерии оценки работы над нацпроектами

Путин: результаты работы над нацпроектами будут оценивать, исходя из реалий

Результаты работы над национальными проектами будут оценивать, исходя из жизненных реалий. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Как и говорил уже неоднократно, будем оценивать результаты не по бумагам, а по тому, как предпринимаемые нами действия, проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что вся работа должна быть посвящена реальному результату и положительной оценке работы со стороны жителей.

Ранее президент поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов с 1 января. Такую задачу он поставил по итогам заседания Совета по национальным проектам и стратегическому развитию. При этом Счетной палате предстоит проанализировать, насколько удалось выполнить предыдущие проекты.