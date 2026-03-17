Путин 18 марта обсудит с правительством развитие Крыма и Севастополя

Президент Владимир Путин 18 марта проведет совещание с правительством. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой станет экономическое развитие Крыма и Севастополя — обсуждение приурочили к очередной годовщине воссоединения регионов с Россией.

Планируется доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. Кроме того, Путин примет участие в открытии нескольких объектов на полуострове.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов, который в 2014 году подписывал документ о присоединении к России, рассказал, что в составе Украины полуострову грозило полное уничтожение вместе с ценностями, важными для его жителей.