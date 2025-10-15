Путин 15 октября проведет переговоры с президентом Сирии

Сегодня президент России Владимир Путин встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который прибудет в РФ с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече стороны обсудят состояние и перспективы российско-сирийских отношений в политике, экономике и гуманитарной сфере. Также затронут последние события на Ближнем Востоке.

Ранее президент Сирии в интервью CBS заявил, что Дамаск на сегодняшний день выстраивает отношения с Москвой и Пекином, основанные на стратегических интересах.

«Сегодня Сирия выстраивает спокойные отношения с Россией и Китаем, основанные на стратегических интересах. Наши отношения с Россией не противоречат отношениям с Западом или Соединенными Штатами», — подчеркнул он.

Путин во вторник провел три международных телефонных разговора. Сначала состоялся разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и подготовку к визиту Токаева в Россию в ноябре.

Затем был диалог с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудили проекты двух стран, уделив особое внимание энергетике. Потом Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.