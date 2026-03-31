Путин 1 апреля встретится в Москве с премьер-министром Армении Пашиняном

Российский лидер Владимир Путин 1 апреля проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«1 апреля 2026 года пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в Москве с рабочим визитом», — заявили в Кремле.

Политики обсудят дальнейшие перспективы развития российско-армянских отношений, которые носят стратегический и союзнический характер. Также поговорят о интеграционном взаимодействии на Евразийском пространстве, поднимут актуальные вопросы региональной повестки дня, в том числе расширение экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Ранее Владимир Путин встретился с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Во время беседы они затронули широкий круг тем: СВО, социальную сферу, агропромышленный комплекс и ЖКХ.