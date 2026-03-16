Путин встретился с главой Удмуртии

Президент России Владимир Путин принял главу Удмуртии Александра Бречалова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Они обсудили широкий спектр тем — специальную военную операцию, социальную сферу, сельское хозяйство и ЖКХ. В особом фокусе, по словам губернатора, находятся вопросы, поступившие от жителей республики на прямую линию президента.

Отдельно Бречалов рассказал о помощи подшефному Лутугинскому району ЛНР, в котором по просьбе жителей обустроили Вечный огонь.

В четверг Путин принял губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, который также подробно рассказал о социально-экономической ситуации в регионе и о помощи участникам СВО.