В Госдуме предложили запретить бикини в бассейнах и на пляжах

В Госдуме захотели запретить стринги и бикини в бассейнах и на пляжах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести строгий дресс-код, запрещающий посещение открытых бассейнов и городских пляжей в откровенных бикини. Об этом он рассказал АГН «Москва» .

По словам Милонова, на общественных пляжах и в бассейнах должно действовать правило, ограничивающее выбор купальных костюмов.

Он выразил мнение, что демонстрация тела в подобной одежде неуместна в общественных местах и должна быть приравнена к нарушению дресс-кода.

Милонов посчитал, что тем, кто надеется привлечь к себе внимание с помощью «двух ниточек», лучше избегать общественных мест.