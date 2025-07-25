В Госдуме предложили запретить бикини в бассейнах и на пляжах
В Госдуме захотели запретить стринги и бикини в бассейнах и на пляжах
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести строгий дресс-код, запрещающий посещение открытых бассейнов и городских пляжей в откровенных бикини. Об этом он рассказал АГН «Москва».
По словам Милонова, на общественных пляжах и в бассейнах должно действовать правило, ограничивающее выбор купальных костюмов.
Он выразил мнение, что демонстрация тела в подобной одежде неуместна в общественных местах и должна быть приравнена к нарушению дресс-кода.
Милонов посчитал, что тем, кто надеется привлечь к себе внимание с помощью «двух ниточек», лучше избегать общественных мест.
Если она вырядилась, как на интимную съемку, то пускай идет на интимную съемку, а в публичном месте ей делать ничего.
Виталий Милонов
Парламентарий также считает, что ношение откровенных купальников может быть связано с распространением половых инфекций. Приличные люди, по мнению Виталия Милонова, в слишком откровенной одежде в общественных местах никогда не появляются.
Депутат Милонов сравнил стремление человека выделиться с помощью вызывающего купальника с поведением животных в дикой природе и назвал это проявлением безвкусицы и низкого уровня развития.
Ранее Госдума запретила прокат фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.