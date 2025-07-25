В Госдуме предложили запретить бикини в бассейнах и на пляжах

В Госдуме захотели запретить стринги и бикини в бассейнах и на пляжах

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести строгий дресс-код, запрещающий посещение открытых бассейнов и городских пляжей в откровенных бикини. Об этом он рассказал АГН «Москва».

По словам Милонова, на общественных пляжах и в бассейнах должно действовать правило, ограничивающее выбор купальных костюмов.

Он выразил мнение, что демонстрация тела в подобной одежде неуместна в общественных местах и должна быть приравнена к нарушению дресс-кода.

Милонов посчитал, что тем, кто надеется привлечь к себе внимание с помощью «двух ниточек», лучше избегать общественных мест.

Если она вырядилась, как на интимную съемку, то пускай идет на интимную съемку, а в публичном месте ей делать ничего.

Виталий Милонов

Парламентарий также считает, что ношение откровенных купальников может быть связано с распространением половых инфекций. Приличные люди, по мнению Виталия Милонова, в слишком откровенной одежде в общественных местах никогда не появляются.

Депутат Милонов сравнил стремление человека выделиться с помощью вызывающего купальника с поведением животных в дикой природе и назвал это проявлением безвкусицы и низкого уровня развития.

Ранее Госдума запретила прокат фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте