Сенатор Пушков: Украина сама настроила Польшу против себя

Враждебность по отношению к Украине набирает силу в Польше. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков .

По мнению сенатора, основных причин три. Это возвеличивание Киевом украинских националистов, усталость поляков от украинских мигрантов и опасения, что вступление Украины в ЕС ударит по польскому сельскому хозяйству.

Пушков отметил, что киевский режим не намерен отказываться от героизации Степана Бандеры и других пособников нацистов. Он игнорирует предупреждения Варшавы, а украинские руководители демонстративно возвращают Польше ее высшие ордена.

«Для Варшавы такая линия Киева — не просто афронт. Это, как бы это ни было неприятно осознавать полякам, подтверждение их вторичности в европейской политике», — подчеркнул Пушков.

Ранее в Польше неизвестные подожгли станцию Starlink, питающую Украину.