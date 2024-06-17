Пушков объяснил, почему саммит по Украине можно назвать провальным

Отказ 15 стран принимать финальную декларацию после участия в саммите по Украине в Швейцарии продемонстрировал, что они хотят урегулирования украинского конфликта, но оно не должно быть по навязанным условиям Запада. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале .

Он отметил, что западные страны преподносят факт участия 92 стран в конференции как успех мероприятия, однако отказ от подписания коммюнике показал обратное.

«Ряд стран прибыли в Швейцарию, чтобы участвовать, но не поддерживать подход Запада. А между участием и поддержкой — большая разница», — заявил Пушков.

Ранее стало известно, что Иордания и Ирак не стали подписывать итоговый документ после саммита. Аналогичным образом поступили Таиланд, ОАЭ, Саудовская Аравия, Колумбия, Мексика, Ливия, Индия, Ватикан, Бразилия, Армения, Бахрейн и Южно-Африканская Республика.