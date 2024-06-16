Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике после саммита по Украине

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Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также стало известно, что число государств, одобривших коммюнике, уменьшилось с 80 до 78. Поддерживать документ отказались Бахрейн, Армения, Бразилия, Ирак, Ватикан, Индонезия, Индия, Иордания, Ливия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, ОАЭ, Таиланд и Южно-Африканская Республика.

По итогам саммита участники в совместном коммюнике призвали вернуть Украине контроль над ЗАЭС. Кроме того, в документе сказано о важности «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства и доступа к портам в Азовском и Черном морях.

Ранее правительство Швейцарии заявило о готовности провести на своей территории новый саммит по Украине. Как отметила президент страны Виола Амхерд, она намерена активно участвовать в таких мероприятиях. Также политик согласилась с тем, что большую часть принятых на саммите решений можно реализовать только при участии России.

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