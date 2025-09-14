Пушков назвал убийство Кирка призраком гражданской войны в США

Призрак гражданской войны по-прежнему нависает над США, уровень политической ненависти высок как никогда. Такое мнение по поводу убийства активиста Чарли Кирка высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале .

«Большое число американцев леволиберальных убеждений считают, что „допустимо“ устранять политических оппонентов путем убийства», — отметил Пушков.

По словам сенатора, в соцсети Х многие американцы практически празднуют смерть активиста.

«Уровень политической ненависти в США по-прежнему зашкаливает. Призрак гражданской войны по-прежнему витает над Америкой», — заявил Пушков.

Сенатор согласился с американским миллиардером Илоном Маском, который о схватке с леволиберальными силами после убийства Кирка заметил, что «либо мы ответим, либо они нас убьют».

Убийство американского консервативного активиста усилило раскол общества в США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Полиции необходимо выяснить, стало ли это отдельным действием или частью общей тенденции.