Пушилин упразднил Министерство информации ДНР | 360°

Власть 27 апреля 2024, 22:51 Пушилин упразднил Министерство информации ДНР Пушилин указом ликвидировал Министерство информации ДНР РИА «Новости»

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Глава Донецкой Народной Республики подписал указ об упразднении регионального Министерства информации. Документ опубликовали на сайте главы ДНР.

«Постановляю: ликвидировать (упразднить) Министерство информации Донецкой Народной Республики», — говорится в указе.

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Эта мера принята в связи с необходимость определить системы и структуры исполнительных органов республики после ее вхождения в состав России. Ликвидацию министерства планируется завершить до 1 августа 2024 года.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Глава республики подписал и другие документы аналогичного содержания, упразднив, в частности, министерства культуры, транспорта, образования и науки.

Ранее сообщили о кадровых перестановках в руководстве республики. Пушилин освободил от занимаемой должности первого замруководителя администрации главы ДНР Александра Костомарова, причем без объяснения причин. Этот указ вступил в силу со дня его подписания.