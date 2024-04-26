В администрации ДНР произошли кадровые перестановки | 360°

Общество 26 апреля 2024, 00:29 В администрации ДНР произошли кадровые перестановки Пушилин уволил замруководителя администрации главы ДНР РИА «Новости»

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Александра Костомарова сняли с должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

«Освободить Костомарова Александра Константиновича от должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики», — указали в документе.

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Причины отстранения от должности не сообщались. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее Пушилин пообещал восстановить все города в республике, пострадавшие от обстрелов ВСУ. По его словам, в полной мере начать ремонтные работы в Марьинке, Артемовске и Авдеевке пока невозможно, так как эти населенные пункты расположены возле линии боевого соприкосновения.

В 2024 году на восстановление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в ДНР правительство выделило около 11,5 миллиарда рублей.