Пушилин рассказал о мерах по борьбе с нехваткой воды в Донецке

Работы по решению проблем с нехваткой воды в Донецке продолжились. Сейчас в регионе проводят расчистку русел рек и углубление дна водохранилищ. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзулиным.

Глава региона подчеркнул, что принятых мер недостаточно и сейчас решается вопрос об увеличении пропускной способности канала Дон — Донбасс,

«Сейчас это главная питающая республику артерия», — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что к решению проблемы дефицита воды в ДНР подключились регионы-шефы. В частности, из Москвы уже прибыли специальные машины, которые займутся подвозом воды жителям.

«Вместе с техникой в регион направили водителей, которые будут работать в две смены», — пообещал глава ДНР.

Пушилин отметил, что вместе с властями Московской области и Санкт-Петербурга также решаются вопросы по оперативному ремонту водных сетей в ходе прорывов.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что жаркий летний сезон привел к проблемам с водой в Донецкой Народной Республике. По его словам, особое внимание необходимо обратить на расчистку рек и установку резервуаров с водой во дворах.