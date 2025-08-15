Публициста Марка Солонина признали иноагентом

Писателя и публициста Марка Солонина*, бывшего священника РПЦ Иоанна Курмоярова*, журналистов Марка Кротова* (Крутова*) и Игоря Рудникова*, а также объединение «Револьт-центр»** включили в реестр иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст в пресс-релизе .

Все они выступали против специальной военной операции, распространяли фейки о действиях российских властей и материалы других иностранных агентов, а некоторые — еще и организаций, деятельность которых в России признали нежелательной.

При этом из реестра исключили общество «Философия ненасилия», которое прекратило свою работу.

На прошлой неделе иноагентами признали финансиста Андрея Мовчана*, актрису Оксану Мысину* и еще двоих человек и одну организацию.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** Организация, выполняющая функции иностранного агента