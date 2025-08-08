Экономист Мовчан и актриса Мысина пополнили список иностранных агентов

Минюст впервые с 18 июля пополнил список иностранных агентов. В него вошли четыре новых физических лица и проект. Об этом ведомство сообщило в официальном пресс-релизе .

Иноагентами признали финансиста Андрея Мовчана*, актрису театра и кино Оксану Мысину*, политолога Михаила Долиева*, журналиста Андрея Сивенка*, а также издание «Продолжение следует»**.

Все они выступали против специальной военной операции и распространяли о ней фейки. Первые трое также участвовали в работе организаций, признанных в России нежелательными, а Сивенок* взаимодействовал с другими иноагентами.

Проектом «Продолжение следует»** руководит иностранный агент. Кроме того, издание пропагандировало ЛГБТ***-отношения и распространяло фейки о российской армии.

Ранее Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** Организация, выполняющая функции иностранного агента

*** Запрещенная в России экстремистская организация