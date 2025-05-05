Псковская судья освободила наркокурьеров из-под стражи, после чего они сбежали на Украину

Mash: во Пскове судья выпустила наркокурьеров, и они сбежали на Украину

Во Пскове возник скандал из-за решения заместителя председателя городского суда освободить из-под стражи четверых украинских наркокурьеров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, подозреваемых задержали в феврале 2022 года при попытке ввезти в Россию более 100 килограммов запрещенных веществ. Решение об изменении меры пресечения оказалось неожиданным, так как за два года следствие собрало веские доказательства, включая показания свидетелей и экспертные заключения.

После освобождения все четверо сбежали на Украину.

Квалификационная коллегия судей Псковской области усмотрела в действиях судьи признаки дисциплинарного проступка. После этого она попыталась уволиться по собственному желанию, но коллегия уже начала процедуру лишения ее статуса без сохранения содержания.

Следственные органы не исключают, что освобождение наркокурьеров могло быть подстроено. В случае подтверждения этой версии женщине грозит не только дисциплинарная, но и уголовная ответственность.

В Подмосковье из зала люберецкого суда подозреваемый сбежал сразу после вынесения приговора. На него завели новое уголовное дело.