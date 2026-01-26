«Провоцирует гонку вооружений». Медведев оценил вероятность заключения нового договора СНВ

Медведев: лучше не заключать договор СНВ, если он провоцирует гонку вооружений

Лучше отказаться от нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), чем заключать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев отметил массу негативных примеров со стороны американских партнеров. При этом, по его словам, позитивных сигналов от США для возобновления стратегического диалога явно недостаточно.

«Лучше никакого СНВ-4, чем договор, который лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах», — подытожил заместитель председателя Совета безопасности.

Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях истекает 5 февраля.

Ранее Медведев признался, что ощущает происходящие в мире события как один из своих абсурдных прогнозов, составленных в прошлом. Он уже несколько лет составляет списки, на его взгляд, «совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий».